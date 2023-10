LIVE Moto2 | GP Indonesia 2023 in DIRETTA | Acosta vince anche a Mandalika e vede il titolo | 6° Arbolino

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.00 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla gara della MotoGP delle ore 9.00. Grazie e buon proseguimento di giornata. 7.58 Ennesimo dominio diche, a questo punto, potrebbe già laurearsi campione del mondo tra due gare. Dopo Australia e Thailandia il suo margine potrebbe essere incolmabile su. 7.56 Foggia chiude in 11a posizione a 19.5 ed è il secondo degli italiani. 23° Baldassarri a 44.6, davanti a Mattia Casadei a 50.9. 7.54 Con questo successo (il 7° stagionale) Pedrosale a quota 277 punti in classifica con ben 65 lunghezze di margine su, terzo Dixon a 105, quarto Canet a 133. TRAGUARDO – Il podio è completato da Canet a 2.0 e Aldeguer a 4.7. 4° Dixon a 9.0 ...