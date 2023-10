LIVE – Juve Stabia-Catania 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Alle 14:00 di domenica 15 ottobrescenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata del girone C di. Otto punti per gli etnei in questo avvio di stagione, sette in meno della capolista che in casa cerca continuità di risultati. Sportface.it vi offrirà unatestuale di questa partita tra due grandi piazze del girone C diC. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (Meli 31?) 41?: Dopo un rimpallo della difesa arriva la conclusione da fuori area di Zanellato. Il tiro avrebbe messo sicuramente in difficoltà Thiam, ma la difesa riesce a deviare la palla in calcio d’angolo 35?: Nuova ...