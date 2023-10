LIVE Inghilterra-Fiji | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | i Tre Leoni favoriti contro gli oceanici

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, indei quarti di finale deidi. La parte bassa del tabellone della rassegna iridatasi apre con la sfida tra la vincente del Gruppo D, l’, e la seconda del girone C,. In palio un posto tra le migliori 4 squadre del mondo ed una partita spettacolarela vincente di Francia-Sudafrica. La formazione inglese ha concluso a punteggio pieno il proprio raggruppamento, sconfiggendo, nell’ordine, Argentina, Giappone, Cile e Samoa. Nonostante la serie di 4 vittorie i Tre ...