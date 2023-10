LIVE Inghilterra-Fiji 15-3 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | provano ad allungare gli inglesi

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Lomani calcerà tra i pali. 25? Tom Curry placca nuovamente l’uomo senza palla, regalando una punizione per le. 24? Cambio: fuori Marcus Smith, dentro Ollie Lawrence. 23? Non sbaglia la trasformazione Farrell.15-3. 23? Cartellino giallo per Habosi. 22? TMO! L’arbitro va a rivedere il placcaggio precedente su Marcus Smith. 22? METAA!! Azione prolungata dell’, che insiste sotto i pali figiani, trovando poi la meta con il proprio centro, Joe Marchant.13-3. 21? Vantaggio per l’, che insiste sotto ai pali. 21? Ottimo inserimento di Marcus Smith, che con una finta riesce ad eludere un placcaggio e a ...

... diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol '' per non perdersi nulla di queste emozionanti ... diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Dario Massaravs ITALIA [Gr. C] ore 20:...

LIVE Inghilterra-Fiji, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: i Tre Leoni partono favoriti contro la sorpresa del torneo OA Sport

Inghilterra-Italia dove vederla: Rai o Sky Canale tv, diretta ... Goal.com

La Juventus ha reso noti i nomi delle undici titolari che scenderanno in campo contro il Sassuolo: Juventus Women(4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Nilden, Lenzini, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; ...Turpin, l'arbitro di Italia-Macedonia del Nord che costò il Mondiale 2022 Clement Turpin non evoca affatto piacevoli ricordi all'Italia. Turpin era l'arbitro di Italia-Macedonia del Nord, giocata a ...