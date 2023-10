LIVE Francia-Sudafrica 0-0 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | si parte a Saint Denis!

(Di domenica 15 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Stoppato Penaud, prima touche del match in favore della. 2? Continua l’attacco francese all’altezza della linea dei 22 metri. 2? Ottimo Dupont al piede che libera subito spazio nella metà campo avversaria. 1? PARTITA! Springboks che vanno subito al primo lancio lungo, Galletti che riconquistano il pallone in area e calciano subito in avanti. 20:59 Tutto è pronto aDenis (Parigi), squadre schierate e può iniziare l’ultimo quarto di finale dellaWorld Cup! Buon divertimento a tutti! 20:57 Terminala la Marsigliese, con 70mila persone ad urlarla a squarciagola in un momento da brividi. Si passa ora all’innono. 20:56 Silenzio assordante che ora ...

Ecco dove vedere in diretta streaming ed in TV la sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale di Rugby tra Francia e Sudafrica ...