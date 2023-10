LIVE – Entella-Gubbio 2-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ladi, match valido per la ottava giornata del girone B di. Inizio disastroso per i padroni di casa, che al Comunale di Chiavari cercano la seconda vittoria stagionale per risollevarsi dalle sabbie mobili della classifica, ottimo l’avvio invece degli umbri in piena zona playoff: chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 14 di domenica 15 ottobre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-1 (6? Spina, 30? Corbari, 64? Bonini) 90? – Finisce qui. Vince l’!! 82? – Ci prova Frey per il! Respinge la ...