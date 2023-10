Lite in famiglia finisce a coltellate | arrestato 37enne

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) – Unainè finita aoggi 15 ottobre 2023 a Castel Frentano, nel Chietino dove unè statodai carabinieri intervenuti sul posto. Ma vediamo cosa è successo. Il giovane, all’apice di una accesa discussione familiare, ha afferrato un coltello da cucina e urlando contro il padre gli si è scagliato addosso cercando di accoltellarlo ma fortunatamente l’uomo è rimasto ferito soltanto ad una mano. A disarmare ilci ha pensato il fratello. L’aggressore è stato poi portato nella caserma dei carabinieri di Lanciano (Ch) econ le accuse di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. La madre del giovane è stata ricoverata in ospedale a Chieti perché ha accusato un malore. L'articolo proviene da ...

