L'Inter si mette in fila per Colpani | è un'alternativa in mezzo e c'è un jolly in ottica mercato

Direte voi, questoin discussione il risultato Potrebbe, senza dubbio, dare un poco di ... Roma -, dove vederla in diretta tv e in streaming Roma -è in programma domenica 15 ottobre ...

Lautaro, rinnovo d'oro: sarà la bandiera dell'Inter con un ingaggio da top di A La Gazzetta dello Sport

Inter, Lautaro sarà bandiera: “Rinnovo, quando partono i dialoghi. Sarà il più pagato in A” fcinter1908

ma l’Inter resta in orbita. Il ragazzo sarebbe un'ottima alternativa ai vari Barella, Frattesi e Mkhitaryan. LA NAZIONALE - Nel corso di un intervento a Radio Rai prima di Italia-Malta, Luciano ...Roma-Inter è una gara valida per la quarta giornata della Serie ... ma che sicuramente ha tolto energie fisiche e mentali. Direte voi, questo mette in discussione il risultato Potrebbe, senza dubbio, ...