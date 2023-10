L' incontro Hamas-Iran | Può succedere qualsiasi cosa nelle regione

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il ministro degli Esteriiano, Hossein Amirabdollahian, ha incontrato a Doha il leader diIsmail Haniyeh, secondo l'agenziaiana Irna. I due hanno discusso degli sviluppi della guerra trae Israele, e convenuto di "continuare la cooperazione per raggiungere tutti gli obiettivi...

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu in uncon i soldati ai confini con la Striscia ha ... e dopo un'altra giornata di attacchi "su larga scala" contro obiettivi dia Gaza, le forze ...

Attentato a posto di polizia a Gerusalemme, ucciso terrorista. Sky Tg24

Monito di Teheran a Israele: interverremo se continua l'attacco a ... RaiNews

Intanto il ministro degli Esteri iraniano, Hussein Amirabdollahian, ha incontrato il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Doha, comeriferisce l’agenzia di stampa Irna. Amirabdollahian è arrivato ...«Gli abitanti di Gaza sono profondamente radicati e non lasceranno mai il loro territorio. Abbiamo una sola strada, il diritto al ritorno alle nostre terre in tutta la Palestina. Non ...