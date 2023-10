Liliana Segre | chi era il marito Alfredo Belli Paci | “Quando scelse di stare con Almirante | ci fu una crisi tra noi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023)fu un uomo straordinario, così lo ricordano i suoi cari. Rimase sempre accanto alla moglie,, aiutandola a tornare alla vita dopo l’orrore dell’Olocausto. Ma anch’egli aveva vissuto un’esperienza drammatica, che lo aveva segnato per il resto dei suoi giorni. Originario delle Marche e milanese d’adozione,fu sempre un uomo dal grande valore morale e dalla ferrea volontà: attratto dalla vita militare, aveva dapprima frequentato l’accademia di Livorno per poi entrare nell’esercito. Fu spedito in Grecia come sottotenente di artiglieria, ha raccontato suo figlio Alberto in una lunga intervista alla Gazzetta, e non rinunciò mai ai suoi ideali politici. Fedele al Re, rifiutò di aderire alla Repubblica sociale italiana persino...