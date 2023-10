Libertà di stampa | con il Media Freedom Act l’Ue fa un passo avanti Ma c’è un però

Leggi su tpi

(Di domenica 15 ottobre 2023) Senza pluralismo edeinon c’è democrazia, su questo sembrano tutti d’accordo. Che «laè per eccellenza lo strumento democratico della» lo scriveva già Alexis de Tocqueville, padre del liberalismo moderno. Come poi si declina la difesa dell’indipendenza deie dei giornalisti, è tutt’altro che semplice. Con l’intento dichiarato di tutelare lad’informazione,ha prodotto una prima legge sovranazionale, che se verrà finalizzata entro le elezioni europee del prossimo giugno porterà novità non irrilevanti. Come, ad esempio, per la prima volta un’autorità a livello europea indipendente dal potere politico e con facoltà di intervenire nei diversi Paesi Ue nel momento in cui le regole della nuova legge fossero violate. Ma i ...