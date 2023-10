L’esercito israeliano si sta preparando all’invasione della Striscia di Gaza

Dopo un iniziale fase di sbandamento,ha trovato la strada per mettere in atto un piano efficace in tre fasi per mettere sotto tiro i terroristi di Hamas. La battaglia per il ...

Teheran a Israele: interverremo se continua l'attacco a Gaza. Netanyahu: pronti all'azione di terra - Media, Iran: pronti a intervenire se l'operazione israeliana a Gaza continua - Media, Iran: pronti a intervenire se l'operazione israeliana a Gaza continua RaiNews