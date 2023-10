Leonardo Notarbartolo | «Nel 2003 svaligiai il caveau più sorvegliato del mondo A tradirmi fu il sacchetto della spazzatura»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Un libro e una serie tv raccontano il furto al Palazzo dei commercianti di diamanti di Anversa. «Facemmo un lavoro ossessivo per conoscere tutto a memoria» rivela uno degli autori. Che ha deciso di tornare a quella notte (ma non dice i nomi dei complici né l’entità del bottino)

C'è un tratto comune che unisce Berlino, il ladro della Casa di carta che presto avrà uno spinoff tutto suo , Assane Diop di Lupin interpretato da Omar Sy e, il protagonista della nuova serie Everybody loves diamonds su Prime Video. Sono tre gentiluomini di altri tempi, attratti dal denaro, dai gioielli, dal lusso, che compiono i ...

Leonardo Notarbartolo: «Nel 2003 svaligiai il caveau più sorvegliato del mondo. Ecco cosa mi tradì (e che... Sette del Corriere della Sera

Kim Rossi Stuart in una scena della serie tv Prime Video «Everybody Loves Diamonds» (in streaming dal 13 ottobre) che racconta la versione del famoso ladro di gioielli Leonardo Notarbartolo sul furto ...«C’è stato troppo clamore, secondo me. Tra l’altro non mi piace vantarmi delle mie imprese». Palermitano di nascita ma piemontese d’adozione, tra i vari talenti di Leonardo Notarbartolo c’è anche quel ...