Lecce | Krstovic nel mirino dell’Inter | il piano di Ausilio

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’Inter guarda in casaper rinforzare la rosa: piace l’attaccante Nikolasi sta preparando a fare la sua mossa Nikola, nuovo acquisto delresta sui taccuini dei dirigentidopo l’ottimo avvio di stagione. Il d.s. interista Piero, riporta Tuttosport, ha visionato dal vivo in occasione della sfida del suocontro il Monza. Dovesse esserci l’esigenza di muovere l’attacco la prossima estate, il montenegrino dei salentini rientrerebbe di certo nel casting degli uomini mercato nerazzurri. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

... il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Andrea Colpani, ma soprattutto su. Ausilio, infatti, il 17 settembre era in tribuna allo stadio Brianteo in occasione di Monza -per ...

Radulovic risparmia Krstovic: con il Libano nemmeno in pachina Calcio Lecce

Lecce, Krstovic ha convinto tutti: un top club già sulle sue tracce FantaMaster

Numerose nazionalità a disposizione dell'allenatore Roberto D'Aversa. Chi è a Lecce da più tempo si mette a disposizione per aiutare i compagni.Nikola Krstovic, Lecce @Twitter Inter, nuovo derby di mercato: sfida al Milan per Krstovic Che dire, la Serie A ha scoperto un gioiellino in quel di Lecce, l’ennesimo scovato dall’occhio clinico di ...