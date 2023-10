Lazio | Umberto Gaudino di ' Amici di Maria De Filippi' nel bellissimo borgo | una meta che unisce natura | storia e cultura

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 15 ottobre 2023), il ballerino professionista didiDe, si gode i momenti non impegnati in sala a provare in uno dei borghi più belli del: ecco quale Il professionista, amatissimo da tutti per il suo talento indiscusso e la bellezza fuori dal comune, nel momento in cui non è impegnato in sala a provare - davvero raramente considerando i ritmi televisivi forsennati didiDe, si gode del sano relax in uno dei borghi più affascinanti e pittoreschi del. Trattasi di una cittadina che vale proprio la pena visitare, Isola del Liri, in base allaInstagram da lui pubblicata qualche giorno fa. Fonte: ...