Lazio | preoccupa l’infortunio di Provedel | le ultime

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ivan, portiere della, non ha ancora smaltito l’ematoma al bacino riscontrato dopo la gara contro il Celtic Glasgow in Champions League Ivan, portiere della, non ha ancora smaltito l’ematoma al bacino riscontrato dopo la gara contro il Celtic Glasgow in Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ematoma non si è ancora riassorbito e la sua titolarità nel prossimo match di Serie A contro il Sassuolo non sarebbe scontata. Da Formello però c’è comunque un cauto ottimismo. In alternativa è pronto Sepe.