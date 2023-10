Lazio | Luis Alberto sempre più leader | quel gesto pre-Atalanta lo conferma

(Di domenica 15 ottobre 2023)più al centro delladi Maurizio Sarri: anchel’ultimodello spagnolo loTra i capricci di Ciro Immobile e l’addio di Milinkovic-Savic,è ormai diventato il verodelladi Maurizio Sarri. Sono lontani, come evidenziato oggi dal Corriere dello Sport, i mal di pancia estivi: lo spagnolo si sente ormai al centro del progetto biancoceleste, come testimoniato dal recente rinnovo. E spunta anche un retroscena: prima della partita con l’, il Mago ha aspettato tutti i compagni incitandoli. Proprio tutto un altro

... Bajrami 65% - Thorstvedt 35% Indisponibili: Alvarez, Viti, Henrique (in dubbio) Squalificati: -(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella,Alberto; ...

Lazio, da ribelle a leader: adesso comanda Luis Alberto Corriere dello Sport

Luis Alberto leader della Lazio: cosa ha fatto prima dell'Atalanta Lazio News 24

Un anno fa era lui a chiedere la cessione, adesso dà l’esempio: si sente sempre più al centro del gioco di Sarri e del gruppo ...30 agosto 2023: Fiorentina in forcing per piazzare un colpo pesante in difesa. Il nome caldo è quello di Arthur Theate. Per arrivare al difensore del Rennes servono quasi venti ...