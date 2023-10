Lazio | Immobile medita davvero l'addio | la tentazione Arabia a gennaio

Dopo le dichiarazioni di Cirosul suo futuro allanell'intervista di ieri, altro annuncio che fa chiarezza sull'attaccanteSenza Ciro, la Nazionale ha battuto per 4 - 0 Malta e si prepara a sfidare l'...

Immobile gela la Lazio: "Mi chiedo se ho fatto bene a restare. In futuro..." La Gazzetta dello Sport

Lazio, Immobile si aspettava un ritocco contrattuale Ora l'Arabia lo tenta (di nuovo) TUTTO mercato WEB

Lo stesso Immobile, ieri, ha rilasciato una intervista in cui ha paventato il possibile addio alla Lazio. Il giocatore si è detto ‘ferito’ dalle critiche ricevute da una ‘minoranza’ di tifosi, ma non ...sarebbero due i club dell’Arabia Saudita in forte pressing su Ciro Immobile. L’attaccante, che potrebbe partire già nel calciomercato Lazio di gennaio (o al più tardi a giugno), avrebbe ricevuto ...