Lazio | Fabiani | «Nell’intervista di Immobile non vedo nulla di particolarmente strano»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Angelo, direttore sportivo della, ha parlato al Corriere dello Sport dopo la recente intervista di CiroAngelo, direttore sportivo della, ha parlato al Corriere dello Sport dopo la recente intervista di Ciro. PAROLE – «Per quanto ci riguarda Ciro ha un ottimo rapporto con la società, con i compagni e un rapporto straordinario con l’allenatore. Sotto questo punto di vista non si pone nessun tipo di problema. Non entro nel merito dell’intervista, per quanto mi riguarda ha usato un linguaggio calcistico che ci sta tutto e nondi. Ciro ha fatto un pezzo di storia dellae con lui la società intende scriverne ...

...di Immobile apparsa ieri su "Il Messaggero" e che ha fatto ripiombare nello scompiglio lae i ... la frase scelta riferendosi ai tifosi, una risposta alla rivolta E' stato il diesse, che ...

Lazio, Fabiani su Immobile: "Vogliamo fare ancora la storia insieme. Le sue parole..." La Lazio Siamo Noi

Caso Immobile, Fabiani chiarisce: «Ciro nella storia della Lazio» Lazio News 24

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha fatto chiarezza sul caso Immobile: «Per quanto ci riguarda Ciro ha un ottimo rapporto con la società, con i ...Fondamentale, nelle ultime settimane, anche il lavoro del Ds Fabiani per far tornare il sereno in quel di Formello. L'obiettivo adesso è quello di remare dalla stessa parte per il bene della Lazio, ...