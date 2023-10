L’attacco di Hamas beffa l’intelligenza artificiale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 15 ottobre 2023) Vecchi deltaplani e pizzini: la rivincita dell’homo sapiens sui cyborg. Il mito del più sofisticato apparato di sicurezza al mondo è caduto,to dai jihadisti analogici di. Per questo oggi acquista ancor più valenza la considerazione dell’ex capo della Cia Leon Panetta, intervistato nella rubrica Rai Futuro del Tg1: “Se non c’è un forte controllo umano, l’intelligence tecnologica da sola non basta”. Come Panetta la pensa anche il nostro nuovo capo della Polizia, Vittorio Pisani – il quale, già nel 2004, senza “intelligenza”, divenne celebre per l’arresto dei boss casalesi Iovine e Zagaria – che adesso sta riorganizzando da mesi i suoi uomini per tornare massicciamente sul territorio. Oggi, della tecnologia non si può certamente fare a meno, ma la “macchina” è lontana dal poter sostituire ...