Las Palmas | Jonathan Viera si avvicina alla sua 100esima partita con il Las Palmas in Primera

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 ottobre 2023) 2023-10-15 13:56:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: lLa decisione didi lasciare Lasè stata presa. Resta da decidere quando. La settimana è iniziata con le parole del presidente Ramrez in cui ha detto che non sapeva se il Villarreal fosse stata l’ultimadicon l’UD. Quella che lunedì era una decisione ferma del giocatore, oggi è più flessibile. La settimana ha calmato gli animi e vederegiocare domenica in Gran canaria È più vicino ad essere una realtà. Sarebbe la centesimacon Lasin Prima Divisione. Lo realizzerà contro un’altra delle sue squadre, il Raggio ...