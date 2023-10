La Valle del Lupo | un’area verde dove un tempo dominava il predatore

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Treviglio. Ilsta tornando gradualmente a ripopolare le nostre valli. Un pericolo per molti, anche se in realtà dovrebbe esser accolta come una notizia favorevole, considerata la caccia spietata che venne data alnei secoli scorsi e che ha portato alla sua quasi totale scomparsa nelle nostre valli. Sicuramente farebbe notizia se uno di questi animali venisse avvistato nella Bassa, magari nei pressi di Treviglioperò la presenza del mammifero è testimoniata da una serie di toponimi fra i quali la misteriosa “del”. Posta ai limiti del quartiere Geromina, l’areasi estende per circa quaranta ettari ed è solcata da una serie di rogge che la rendono una zonapotersi esulare dal ritmo frenetico del centro. Un...