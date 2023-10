La Svizzera si complica la vita | ma aggancia il risultato! Sommer in campo

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Lapareggia 3-3 contro la Bielorussia sprecando una grande occasione. Yanngioca titolare, ma subisce tre gol. PAREGGIO SUL FINALE – Laal 28? indirizza la partita realizzando il gol che apre le marcature con l'ex Inter, Xherdan Shaqiri. Ma succede tutto nel secondo tempo, con il gol del pareggio di Ebong al 61? per la Bielorussia, che al 69? e all'84' trova il secondo e il terzo gol con Antilevski e Polyakov. I padroni di casa negli ultimi minuti riesce adre il risultato grazie al gol in scivolata di Akanji all'89' e di Amdouni al 90? per il 3-3 finale.