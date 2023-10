La situazione di Osimhen dopo l’infortunio con la Nazionale

(Di domenica 15 ottobre 2023) La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime su Victorcon lanigeriana. Ancora un infortunio per l’attaccante del Napoli Victor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

familiare tutta da chiarire:, ecco il nuovo rebusIn tutto questo, le sensazioni trapelate dal Napoli sono quelle di una serena attesa, legata anche al rientro anticipato. Insomma, ...

Osimhen, Chelsea e Arsenal fiutano l'addio al Napoli: la situazione Tuttosport

Napoli, il Chelsea continua a monitorare la situazione Osimhen 90min IT

Infortunio Osimhen, annuncio sui tempi di recupero (La Presse Foto) – calcionow.it Situazione da monitorare, in casa Napoli, riguardo Victor Osimhen che si è infortunato con la sua Nazionale nel corso ...Victor Osimhen si è infortunato. Non si conosce ancora l'entità del problema, quindi neanche i tempi di recupero, ma La Gazzetta dello Sport fa sapere che il nigeriano non ce la dovrebbe fare a ...