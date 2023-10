Ieri la manifestazione di Massa Insorge e vari comitati. 'Va riattivato il vecchio ospedale e portato a pieno regime il distretto di via Bassa ...

La protesta "Stop allo scempio della sanità" LA NAZIONE

Si sono messi in marcia ieri pomeriggio in quattrocento, sotto un sole che picchiava a martello. Quattro chilometri di camminata, sudati dopo cento metri ma felici, spavaldi, urlanti, guidati dal vesc ...Ieri la manifestazione di Massa Insorge e vari comitati. "Va riattivato il vecchio ospedale e portato a pieno regime il distretto di via Bassa Tambura" "Il distretto non si tocca: lo difenderemo con ...