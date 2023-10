(Di domenica 15 ottobre 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #israele #hamas #palestina #gaza #guerra #meloni #esselunga @fattoquotidiano #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Confronti, dibattiti, approfondimenti, ma anche i l rilancio di una rivoluzionariadi ... che passavano per un piccolo addestramento - rammenta l'ex operaio della cassinate Fabbrica...

La proposta italiana Il Fatto Quotidiano

Salario minimo, la proposta italiana arriva anche al Parlamento ... EuNews

In occasione della discussione sulla variazione di bilancio prevista nel Consiglio comunale di Pisa di domani, 16 ottobre, Diritti in Comune ha presentato un ordine del giorno per "modificare in senso ...È l’obiettivo che si prefigge il direttore dell’istituzione torinese, prossima a celebrare i 200 anni dalla nascita. Ma qualcuno già si oppone ...