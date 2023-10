La Promessa anticipazioni 16 ottobre | Cruz sfida Catalina

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Nellede Ladel 16ancora una volta: il loro rapporto è insanabile LA16: SIMONA ADESSO CONOSCE LA VERITA’ SU SALVADOR- Nuovo appuntamento de La, nella giornata del 16mette in luce la rottura definitiva tra, che ha tentato di trovare una soluzione, accusandola al padre, ma non è riuscita nel suo intento. Dove eravamo rimasti Alonso ha un ...