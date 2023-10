Il personale sanitario addetto alla- aggiunge il sindacato - evidenzia che lo svolgimento delle visite mediche all'interno delle sezioni detentive avviene frequentemente in ...

La medicina penitenziaria è un disastro Il Post

Riunione del tavolo sulla sanità penitenziaria a Civitavecchia ... Garante detenuti Lazio

Mancano medici, infermieri, psicologi, agenti penitenziari e spazi per la cura. Il personale sanitario si trova a lavorare in un contesto difficile e spesso finisce per volersene andare, come successo ...Carcere L'Aquila: visita capo Dap Giovanni Russo per ringraziare agenti Polizia Penitenziaria che hanno gestito detenzione Matteo Messina Denaro Ha ...