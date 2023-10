La malattia di Enrica Bonaccorti | malore e operazione a cuore aperto | ha rischiato di morire

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 15 ottobre 2023)hadavvero di. E’ stata la conduttrice 73enne a renderlo noto nelle passate settimane in un lungo post Facebook, in cui ha spiegato gli ultimi mesi drammatici parlando della. Dalall’improvvisa. Come sta oggi? Ladi: operata alper 8 ore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.