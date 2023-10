“La doppietta ad Atene con il flessore stirato | la rete all’Ajax con Chivu che scivolò” | Pippo Inzaghi e i segreti dietro i suoi gol più iconici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tra le stelle del Festival dello Sport a Trento è arrivato anche Filippo, intervenuto all’ora di pranzo all’Auditorium Santa Chiara. Nel menù dell’incontro lain finale di Champions adnel 2007 contro il Liverpool: “Alla vigilia della partita non stavo bene, ma Carlo Ancelotti credette in me — racconta — Giocai probabilmentea un, ho fasciato la gamba e sperato nel destino, che mi facesse fare qualcosa di magico. Ho scherzato quando Pirlo calciò la punizione dell’1-0, che ci fosse uno schema con lui, ma il movimento era quello perché ero pronto ad andare sulla ribattuta del portiere. Quel gol mi ha dato forza per giocare nella ripresa, altrimenti sarebbe entrato Gilardino. Poi il 2-0: non presi bene la palla, ma la vidi entrare. Per 10 notti non ho dormito, ...