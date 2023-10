La crisi delle nascite? Idea folle | smettetela di rendere la vita impossibile a certi italiani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) di Margherita Cavallaro Essendo conscia che oramai nel mondo ci sono cose più pregnanti come, ad esempio, Israele e Gaza che letteralmente esplodono, voglio comunque fare una riflessione più “introversa”. Cosa hanno in comune i commenti di Pillon sulla pubblicità dell’Esselunga, Vannacci, la posizione del governo sull’utero in affitto e il pestaggio subito da un uomo a Milano colpevole solo di essere gay in un ristorante? La! No, non sono pazza (al massimo un po’ strana). Faccio un passo indietro: in Italia c’è un problema demografico perché se ne vanno (per morte o emigrazione) più persone di quante ne nascano, il che causa unadella forza lavoro perché mancano i numeri di lavoratori necessari ad una produzione che riesca a far crescere l’economia. Non voglio entrare in merito a questioni ...