La Bce alza i tassi | le aziende vanno al tappeto

(Di domenica 15 ottobre 2023) I dieci rialzi aidi interesse decisi dalla Bce di Christine Lagarde in soli 14 mesi portando ial 4,5% sta mandando alledel made in Italy, perché ne “castra” la voglia di investire. La prova dei numeri è nell’ultimo studio di Unimpresa, secondo cui in un anno (per la precisione da agosto 2022 ad agosto 2023) sono crollati di oltre 57 miliardi i prestiti concessi dalle banche, di cui 53 solo per le imprese. La più classica delle avvisaglie di un possibile credit crunch, provocata però non dal fatto che gli istituti di credito abbiano chiuso i cordoni della borsa dei finanziamenti, ma dacostrette a essere sempre più guardinghe nelle loro strategie. Nel periodo preso in esame, lo stock di crediti concessi al settore privato, incluse quindi le famiglie, è sceso da ...