Kofi Kingston | “Big E è quasi al 100%”

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’11 marzo 2022, Big E subì un grave infortunio al collo che lo sta tenendo tutt’ora lontano dal ring. L’ex WWE Champion, col passare dei mesi, ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fans riguardo ai progressi svolti: nonostante abbia subito un infortunio che ha ridotto (se non addirittura terminato) la sua carriera, Big E ha sempre mantenuto una grande forza d’animo. In un’ultima intervista, uno dei sue due compagni nel New Day,, ha aggiornato il mondo del wrestling riguardo alle condizioni del “gigante buono” del gruppo. Il commento Parlando al Toronto Sun,ha detto:“Sono così felice che stia bene, fisicamente e mentalmente, perché posso solo immaginare cosa si provi a subire un infortunio così grave. Si è fratturato la C1 e la C6 in un paio di posti e non ha avuto ...