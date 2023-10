Kiev | continuano i raid su Kherson Danni alla rete elettrica

Ora la situazione è più calma, ma le sirene suonano ancora dalle 5 alle 10 volte al giorno, i missili si sentono meno, maa volare sulle nostre teste. Un anno fa, la città era grigia, la ...

«Complice» l’inferno attorno a Gaza le notizie della guerra in Ucraina si sono ridotte, anche se siamo in un momento importante. La racchiudiamo in alcuni punti. Le notizie sulla guerra in Ucraina, in ...Nell’opinione pubblica Usa per la verità l’Ucraina continua a godere di un appoggio sostanziale: più del 60% degli americani sono tuttora d’accordo per sostenere Kiev con aiuti sia economici sia ...