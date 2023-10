KCS – Città dei Mille | l’edizione numero 15 va a Cantù Per la SBS è secondo posto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Bergamo. È la Briantea 84la squadra vincitrice del15 del Torneo KCS –dei, che come sempre ha aperto la stagione del basket in carrozzina in Bergamasca. Si tratta di un successo che impreziosisce l’albo d’oro dell’evento, considerato che i canturini hanno conquistato per sette volte lo scudetto tricolore negli ultimi dieci anni, e anche per questa stagione alle porte sarà fra le formazioni da battere. Per i favoriti della vigilia è arrivato un netto successo in finale proprio contro i padroni di casa della SBS Montello Bergamo, che dunque non sono riusciti a ripetere la vittoria di dodici mesi fa. Il match è partito subito in salita per gli orobici, che si sono trascinati un ritardo importante, pur mostrando segnali di affiatamento significativi, non scontati visto ...