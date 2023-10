Kate Middleton non resiste alla tentazione e cede | il dettaglio non scappa

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 15 ottobre 2023) Durante una delle sue ultime visite ufficialiha optato per un look da working royal e ilnon è passato inosservato. Da quando è diventata principessa del Galles, gli impegni ufficiali disi sono moltiplicati. Proprio perché un giorno sarà la futura regina del Regno Unito, è importante chesia faccia vedere in pubblico vicinagente e non tanto perché è un suo dovere, ma perché è importante tanto per lei quanto per William stare vicino alle persone “comuni” per comprendere i problemi di un paese reale alle volte non sempreloro portata.ormai è una vera icona di stile – (Foto ANSA) – Grantennistoscana.itPer quanto, infatti, la coppia reale si sia ...