Juventus | Giuntoli | “Torneremo dove meritiamo | ma ci vuole tempo”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Cristiano, direttore sportivo della, parla degli obiettivi del club in occasione del Festival dello Sport di Trento: “Non ci vogliamo mettere limiti, vogliamo lavorare ogni giorno e cercare di fare prima possibile le cose giuste per riportare la Juvemerita. Stiamo andando verso un percorso che punta a valorizzare i ragazzi che abbiamo a disposizione, la strada intrapresa è quella giusta. Cosa mi ha convinto? Il fascino e il blasone, e la mia passione da bambino. La Juve è sempre la Juve ea fare quello che abbiamo sempre fatto, anche se ci vorrà un po’ di. Con il mister stiamo cercando di fare un calcio competitivo ma anche sostenibile perché pensiamo siaroso e corretto, cirispetto anche per i tifosi. Ci sono ...