Juve su De Paul | l'Atletico ha già scelto il sostituto

Ad esempio piacerebbe Rodrigo De, centrocampista argentino che apparirebbe in uscita dall'Atletico Madrid. Juventus, anche Giuntoli vola basso sulla sessione di mercato invernale: 'Non prometto ...

Juve, De Paul non è un sogno impossibile: serve una condizione Calcio in Pillole

L'Atletico Madrid pensa a Fabian Ruiz e De Paul può partire: per gennaio ci pensa la Juve TUTTO mercato WEB

Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid ed ex Udinese, potrebbe tornare in Serie A. L'argentino, campione del mondo in Qatar nel dicembre 2022, è finito nel mirino della Juventus per ...L'allenatore della Juve è alle prese con l'emergenza che attanaglia il suo centrocampo: si starebbe pensando ad una clamorosa soluzione.