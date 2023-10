Juve | obiettivo sei rinnovi entro il 31 dicembre | ecco i nomi

(Di domenica 15 ottobre 2023) Lantus ha in programma seidi contratto importanti da qui alla fine dell'anno, inteso come anno solare. Da qui al 31...

LaStabia ha costruito una squadra che nella terza serie fino al momento sta dettando legge e che ha un solo e unico: quello di tornare in cadetteria. Quindici punti in sette partite ...

Juve, operazione difesa 2024: caccia al centrale a zero, attesa per Djaló del Lilla. Si raffredda Hermoso La Gazzetta dello Sport

Casting difensore in casa Juve: un profilo della Ligue 1 in cima alla ... 90min IT

giorno della sua prima rete in azzurro, è il giocatore della rosa di Spalletti ad aver segnato di più (otto gol). The post Juve, visto che Berardi L’obiettivo centra un nuovo record in Nazionale ...La Juventus ha in programma sei rinnovi di contratto importanti da qui alla fine dell'anno, inteso come anno solare. Da qui al 31 dicembre quindi Cristiano Giuntoli e tutta la dirigenza bianconera si ...