Jannik Sinner salva il 4° posto nel ranking ATP. Sospiro di sollievo anche verso le Finals

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023)si era issato al quartodelATP lo scorso 4 ottobre, vincendo il torneo ATP 500 di Pechino dopo aver sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. Il tennista italiano si era poi presentato a Shanghai con l’intento di farsi strada nel penultimo Masters 1000 della stagione, ma purtroppo l’altoatesino ha perso agli ottavi di finale contro lo statunitense Ben Shelton. L’eliminazione patita per mano dell’americano ha messo a serio rischio la permanenza dinella top-4 della graduatoria mondiale. Il 22enne doveva infatti sperare che il russo Andrey Rublev non trionfasse sul cemento cinese, in caso contrario sarebbe stato scavalcato proprio dall’avversario e sarebbe stato declassato a numero cinque al mondo. Andrey Rublev si è ...