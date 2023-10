Jannik Sinner insuperabile per un’altra settimana! Numero 4 confermato e testa di serie da top-4 a Bercy

(Di domenica 15 ottobre 2023)saràdi4 al Masters 1000 di Parigi-, che andrà in scena sul cemento della capitale francese dal 30 ottobre al 5 novembre. Il tabellone verrà infatti sorteggiato usato la classifica al termine dei tornei della prossima settimana e nessuno potrà superare il tennista italiano, che occupa il quarto posto nel ranking ATP con 5.000 punti all’attivo. Il nostro portacolori sarà4 al mondo per almenosettimana. Il russo Andrey Rublev è infatti rimasto fermo a 4.800 dopo aver perso contro il polacco Hubert Hurkacz nella Finale del Masters 1000 di Shanghai e non giocherà tornei nella settimana entrante. Il danese Holger Rune, ora sesto a quota 4.640, giocherà il torneo ATP 250 di Stoccolma ma anche alzando al ...

Settimo titolo in carriera per Hurkacz, il secondo Masters 1000 del suo palmares dopo quello vinto a Miami nel 2021 contro. In stagione Hurkacz ha trionfato anche nell' ATP250 di ...

Il polacco supera il russo dopo tre combattuti set. Sospiro di sollievo per l'altoatesino: il motivo SHANGHAI (CINA) - È Hubert Hurkacz il vincitore del 'Rolex Shanghai Masters', torneo Atp 1000 dotat ...e al secondo Masters dopo quello del 2021 a Miami quando superò in finale un 19enne Jannik Sinner. Grazie a questa vittoria, che lo tiene ancora in corsa per le Atp Finals di novembre a Torino, il ...