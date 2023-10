Jacobelli | «Scommesse? Chi ha sbagliato deve pagare! Mi aspetto…»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il calcio italiano è stato sconvolto dal ‘caso’ scoppiato negli ultimi giorni. Della situazione ha parlato il giornalista Xavier. PUNIRE – Le parole disull’Italia vittoriosa su Malta e sul ‘caso’: «Italia, risposte positive. Non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico. Ulteriore merito di Spalletti, che da quanto è CT ha collezionato 2 vittorie ed un pareggio e ridato a chi gioca in Nazionale un senso di appartenenza e orgoglio. Ottimismo per la partita di Wembley. Caso? Mi aspetto massima chiarezza e rapidità dalla giustizia sportiva, sappiamo che quella ordinaria segue un altro percorso ed ha tempi lunghi. Sostegno psicologico ma chi hapagare». Queste le parole del giornalista in ...

Qui Tuttosport - Xavier Jacobelli: "Il caso Fagioli, il caso Pogba. Allegri e le fatiche di Sisifo" Tutto Juve

Scommesse – Fagioli, Tonali, Zaniolo: l’Italia calcistica al centro di ... TG24.info

“La giustizia farà il suo corso e chi ha sbagliato dovrà pagarne ovviamente le conseguenze. I calciatori sono spesso ritenuti anche un esempio per i nostri giovani, e non ...Un vero e proprio scandalo scommesse quello che sta sconvolgendo il mondo del pallone (non per la prima volta). Non si tratta di partite truccate o risultati aggiustati ma della piaga chiamata ...