Italo Calvino | francobollo per i 100 anni dalla nascita

(Di domenica 15 ottobre 2023) La vignetta raffigura lo scrittore appoggiato, idealmente, sulle pagine di uno tra i suoi più famosi romanzi, "Il barone rampante" Uncommemorativo di(15 ottobre 1923 – 19 settembre 1985) è stato emesso oggi da Poste Italiane nel 100°versario della, relativo al valore della tariffa 2,75 euro. La tiratura è di trecentomilaquindici esemplari. Il– stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente – reca un bozzetto di Gaetano Ielluzzo. La vignetta raffiguraappoggiato, idealmente, sulle pagine di uno tra i suoi più famosi romanzi, “Il barone rampante”, sullo sfondo un albero i cui rami si intrecciano con le pagine del ...

Può valere, per tutti,che, in occasione della famosa crisi dei missili a Cuba per cui si rischiò seriamente un conflitto nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, scriveva in una ...

Oggi ricorre il centenario della nascita di Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori e intellettuali del secondo Novecento. Sono state inaugurate diverse mostre in Italia che celebrano quest'annive