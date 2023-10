Italia spaccata a metà | occhio al brusco scivolone verso l' autunno

(Di domenica 15 ottobre 2023) L'arrivo di un vortice ciclonico dalla Spagna porterà a un calo delle temperature non uniforme a partire dalla prossima settimana

in due per quanto riguarda il meteo: mentre al sud è ancora estate, al nord cade già la prima neve. Mentre in Sicilia ci sono più di 30 gradi, a Cortina cade la neve.

Meteo Temperature - Prossima settimana Italia spaccata, autunno ... 3bmeteo

Meteo: Italia spaccata in due tra freddo e caldo Meteo Giornale

TEMPERATURE GIOVEDÌ: ulteriore rialzo termico al Centro Sud con possibilità che temperature massime fino a 30°C raggiungano anche sul medio Adriatico. Lieve e contenuto aumento al nord che tuttavia ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...