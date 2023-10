Italia | seduta di allenamento con la Primavera dell’Empoli

(Di domenica 15 ottobre 2023) Proseguono gli allenamenti per l‘di Luciano Spalletti. Dopo la vittoria per 4-0 contro Malta, con reti di Bonaventura, Frattesi e doppietta di Berardi, gli azzurri oggi hanno svolto unanel pomeriggio con la. Continua quindi la preparazione alla super sfida di Wembley contro l’Inghilterra di martedì. SportFace.

La notizia è emersa durante ladel consiglio comunale di lunedì 9 ottobre. L'annuncio è stato dato dall'assessore comunale Domenico Carretta (Sport, Grandi eventi, Turismo e tempo libero, ...

Italia: seduta mattutina, poi la partenza per Bari. Spalletti convoca El Shaarawy Mediagol.it

Borsa Italiana, il commento della seduta del 13 ottobre 2023 SoldiOnline.it

Ryanair ha contattato i passeggeri interessati proponendo un rimborso o un voucher per altre destinazioni. La notizia è emersa durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 9 ottobre. L’annuncio ...La terza giornata di Eurochocolate, in corso a Umbriafiere fino a domenica 22 ottobre, prosegue all’insegna dei sold out: dopo il successo di ieri per l’attesissimo Ernst Knam, posti a sedere già al c ...