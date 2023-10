Italia-Malta | Spalletti promosso | le pagelle dei quotidiani

L'esce confortata dal 4 - 0 di Bari contro: non solo i tre punti le hanno consentito di agganciare l'Ucraina al secono posto nella classifica del gruppo ma la spingono adesso con più ...

Malta è una formalità per l'Italia, ora testa a Wembley - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - La partita di qualificazione ad Euro2024 Italia-Malta, che ha visto la vittoria degli Azzurri, in onda sabato 14 ottobre, è stata vista su Rai1 da 5.658.000 spettatori con ...Ieri Italia-Malta è finita 4-0, con anche Frattesi in gol. Dei cinque giocatori dell’Inter in campo, dalle pagelle di Tuttosport, non c’è solo il centrocampista fra i migliori. A BERSAGLIO – Tre gol ...