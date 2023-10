Italia | Inghilterra | Ucraina | il calendario a confronto Avversarie | date | programma delle prossime partite

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo le vittorie didi ieri, sabato 14 ottobre, che hanno battuto rispettivamente Malta e Macedonia del Nord, il gruppo Cqualificazioni ai prossimi Europei torna in campo martedì 17 ottobre. Gli Azzurri saranno di scena sul campo dell’capolista, mentre l’giocherà in casa di Malta. La classifica, quando mancano tre giornate alla fine del girone, vede gli inglesi primi a 13 punti con 5 gare disputate. A tre lunghezze la Nazionalena (sempre con 5 gare giocate) e l’che però è già scesa in campo sei volte. A seguire Macedonia del Nord con 7 punti (6 gare) e Malta con 0 (6). Tutto si giocherà con ogni probabilità nell’ultima finestra di novembre, tra il 17 e il 20 quando si decideranno le ...

... me l'hanno insegnato da bambino" Db Milano 12/09/2023 - qualificazioni Euro 2024 /- ... Prima però c'è da affrontare l', appuntamento a martedì alle 20:45. Dopo la vittoria contro ...

Inghilterra-Italia, il pronostico: a Wembley gara da goal La Gazzetta dello Sport

Inghilterra-Italia, scelto l'arbitro: il precedente evoca brutti ricordi Tuttosport

Turpin, l'arbitro di Italia-Macedonia del Nord che costò il Mondiale 2022 Clement Turpin non evoca affatto piacevoli ricordi all'Italia. Turpin era l'arbitro di Italia-Macedonia del Nord, giocata a ...Dopo il 4-0 con Malta, l'Italia tornerà in campo martedì 17 ottobre alle ore 20:45 a Wembley, per la prestigiosa sfida contro l'Inghilterra. Partita fondamentale per gli azzuri, che in caso di ...