Italia | Berardi | «Caso scommesse? Dobbiamo fare il nostro lavoro e poi ci sarà chi giudicherà»

Al San Nicola di Bari la Nazionale di Luciano Spalletti si impone per 4 - 0 grazie ai gol di Bonaventura, alla doppietta die al sigillo finale di Frattesi.

La Gazzetta Sportiva di oggi apre inevitabilmente con la vittoria dell’Italia per 4-0 contro Malta, che dà buone sensazioni in vista della gara di Wembley ...Non era certo un compito difficile, comunque lo svolgono bene i ragazzi di Spalletti, al San Nicola di B assai. Ora, nella classifica del Gruppo C, gli Azzurri sono secondi a pari merito con l’Ucraina ...