Israele | una risposta spropositata rischia di allargare il conflitto

(Di domenica 15 ottobre 2023)si muove verso un offensiva totale a Gaza. Preparando un attacco anche via terra che si prospetta tra i più violenti di sempre nella regione. L’attacco di Hamas ha avuto ripercussioni sull’umore dell’estrema destra israeliana che mantiene da sempre le proprie posizioni di contrasto rispetto ai palestinesi, senza accettare alcun compromesso di sorta. Ed ora il governo Netanyahu ha carta bianca, avendo ottenuto l’appoggio dell’opposizione. Gaza è già una striscia di terra senza via di fuga, senza luce, acqua, gas, cibo. L’ONU e l’UE invitanoal rispetto delle norme internazionali, ma tutto lascia pensare che l’avvertimento cadrà nel vuoto. E che i metodi spropositati dino di innescare oggi più che mai unglobale. Fiaccolata pro-a Roma/ ...

...mercato interno Thierry Breton ha chiesto a YouTube di vigilare sulle fake news sul conflitto trae Hamas che starebbero proliferando sulla piattaforma. Breton, in particolare, ha scritto...

Gaza-Israele, la diretta - Gli Usa: "Temiamo escalation e intervento diretto dell'Iran". Contatti Pechino-Teheran: "La ... Il Fatto Quotidiano

Friedman: «Ecco perché Hamas ha attaccato Israele ora (e perché dico che Gaza è una trappola)» Corriere della Sera

Botta e risposta via social sulla guerra in Israele tra la ministra spagnola dell'Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo Salvini. "Not in our… Leggi ...La guerra si allarga Anche l'Iran nel conflitto con Israele Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana (Irgc) sta spostando alcuni dei suoi membri verso il confine ...