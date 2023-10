Israele torna ad attaccare Gaza dopo l' esodo di civili Suona l' allarme a Tel Aviv Attacco all' ospedale anglicano

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 15 ottobre 2023) L'esercito israeliano ha iniziato oggi lo sgombero della città di Sderot, situata a ridosso della striscia di, che è stata teatro di efferatezze da parte di commando di Hamas e che è stata colpita ripetutamente dai lanci di razzi. ''Non è questo il momento di restare in città'', ha detto il sindaco Allon Davidi. I suoi 30mila abitanti avranno diritto di soggiornare in pensioni a spese dello...